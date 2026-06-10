C'è ancora distanza tra i due club, ma è emersa una novità che potrebbe cambiare le carte in tavola

Gianni Pampinella Redattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 08:32)

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Non decolla ancora la trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra. C'è ancora distanza tra i due club ed è una distanza ampia che solo un rilancio di Marotta e Ausilio potrebbe accorciarla, perché dall'altra parte l'intenzione è quella di non abbassare le pretese. Ma nelle ultime ore è emersa una novità che potrebbe giocare a favore dell'Inter.

"La distanza c’è, ma ciò non significa che non si possa colmare. Soprattutto se, da una parte, quella interista, l’oggetto dell’offerta, ovvero Palestra, è considerato prioritario. E se, dall’altra parte, quella atalantina, non ci sono muri o barricate, anzi c’è la piena disponibilità a vendere. C’è anche di più, peraltro. Ed è ciò che è emerso giusto nelle ultime ore, vale a dire che il club bergamasco, pur volendo ottenere il massimo possibile, preferisce cedere il suo gioiello in Italia, piuttosto che all’estero, nonostante qualche sirena dalla Premier abbia già cominciato a suonare", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Tale scelta, magari dettata dal desiderio dello stesso Palestra, che punta a restare in Serie A, piuttosto che emigrare, evidentemente non può che favorire l’Inter. Per di più, la squadra di Chivu è anche la preferenza di Palestra, attratto dalla possibilità di indossare la maglia dei campioni d’Italia, con la prospettiva di essere subito protagonista, essendo stato scelto per prendere il posto di Dumfries, quindi un titolare indiscusso".

"L’Inter si è spinta a mettere sul piatto 40 milioni, più altri 3 di bonus: una cifra ritenuta congrua e che ha avuto il via libera di Oaktree. L’Atalanta, invece, ha piazzato l’asticella a quota 50 milioni, per arrivare a 55 contando pure i premi. Un bel fossato. Ma con un passo da una parte e uno dall’altra, ci si può venire incontro".

(Corriere dello Sport)