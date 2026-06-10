Su Palestra vi ripeto quello che vi ho detto nella giornata di lunedì, cioè l'Inter parte dalla sua condizione e la sua condizione per Palestra rimane quei 45 milioni che l'Inter ha offerto durante gli ultimi giorni. Quindi l'Inter ad oggi è ancora ferma lì. L'Atalanta invece insiste, da 50 in su, perché all'Atalanta sono convinti che il Manchester City, magari non oggi, magari non domani mattina, magari non tra pochi giorni, magari più avanti durante il mercato, possa eventualmente palesarsi. All'Atalanta sanno che il giocatore adesso piace molto. Poi il City ha altre priorità in questo momento, quindi io non credo anche da quanto risulta che il City vada a chiudere Palestra in pochi giorni. Ma il Manchester City su Palestra ha un interesse e insomma l'Atalanta un estimatore.