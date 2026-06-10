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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Palestra? Inter ferma a 45 mln. Atalanta non abbassa il prezzo perché convinta che…”

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Romano: “Palestra? Inter ferma a 45 mln. Atalanta non abbassa il prezzo perché convinta che…”

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha aggiornato per quanto riguarda la situazione relativa a Marco Palestra
Andrea Della Sala Redattore 

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha aggiornato per quanto riguarda la situazione relativa a Marco Palestra e l'Inter:

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Su Palestra vi ripeto quello che vi ho detto nella giornata di lunedì, cioè l'Inter parte dalla sua condizione e la sua condizione per Palestra rimane quei 45 milioni che l'Inter ha offerto durante gli ultimi giorni. Quindi l'Inter ad oggi è ancora ferma lì. L'Atalanta invece insiste, da 50 in su, perché all'Atalanta sono convinti che il Manchester City, magari non oggi, magari non domani mattina, magari non tra pochi giorni, magari più avanti durante il mercato, possa eventualmente palesarsi. All'Atalanta sanno che il giocatore adesso piace molto. Poi il City ha altre priorità in questo momento, quindi io non credo anche da quanto risulta che il City vada a chiudere Palestra in pochi giorni. Ma il Manchester City su Palestra ha un interesse e insomma l'Atalanta un estimatore.

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Quindi l'Atalanta non abbassa ancora il prezzo perché crede che il Manchester City possa apparire in questa operazione, possa trasformare quell'interesse in un discorso più concreto. L'Inter è dal suo punto di vista convinta di aver fatto uno sforzo importante, 45 milioni, con l'apertura parla anche di Cocchi, quindi l'Inter rimane sulla sua posizione. È chiaro che bisogna capire poi chi farà un passo verso l'altro eventualmente e come procederà questa vicenda, anche in base a cosa accadrà al City. 

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