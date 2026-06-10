"La direzione sportiva dei nerazzurri, nella figura di Piero Ausilio, e quella dei bianconeri, rappresentata da Gianluca Nani, hanno passato qualche ora insieme e, così facendo, hanno portato alla luce del sole la trattativa nota sotto traccia. Tolto via il velo, Oumar Solet si è mostrato al mondo per quello che è: oggetto del desiderio, bramato e ormai vicino ai campioni d’Italia, che sono decisi a battere il primo pugno sul tavolo proprio in difesa. Tra possibile prestito oneroso, la somma che potrebbe servire a colmare un riscatto scontato ma, soprattutto, la valutazione complessiva del francesone 26enne, gli argomenti di cui conversare non sono mancati. Del resto, Nani e Ausilio si conoscono da trent’anni per loro stessa ammissione e si sono avvicinati moltissimo alla definizione dell’intesa: manca del lavoro supplementare solo per dare il giusto valore alla mercanzia, ma il grosso è stato fatto", spiega La Gazzetta dello Sport.