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GdS – Inter, sprint per Solet: difensore più vicino! Distanza di 3 mln: le cifre e la formula
Giornata importante per l'Inter quella di ieri, soprattutto per il reparto difensivo. Il club nerazzurro ha dato un'accelerata per Oumar Solet dell'Udinese.
"La direzione sportiva dei nerazzurri, nella figura di Piero Ausilio, e quella dei bianconeri, rappresentata da Gianluca Nani, hanno passato qualche ora insieme e, così facendo, hanno portato alla luce del sole la trattativa nota sotto traccia. Tolto via il velo, Oumar Solet si è mostrato al mondo per quello che è: oggetto del desiderio, bramato e ormai vicino ai campioni d’Italia, che sono decisi a battere il primo pugno sul tavolo proprio in difesa. Tra possibile prestito oneroso, la somma che potrebbe servire a colmare un riscatto scontato ma, soprattutto, la valutazione complessiva del francesone 26enne, gli argomenti di cui conversare non sono mancati. Del resto, Nani e Ausilio si conoscono da trent’anni per loro stessa ammissione e si sono avvicinati moltissimo alla definizione dell’intesa: manca del lavoro supplementare solo per dare il giusto valore alla mercanzia, ma il grosso è stato fatto", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Dopo che era stato già raggiunto un accordo totale con lo staff di Solet (si ragiona su un quadriennale da 2,5 l’anno), ieri è arrivato il primo avvicinamento che voleva l’Udinese: il club che detiene il cartellino è deciso a valutare il centurione della difesa non meno di 25 milioni. L’Inter, però, è davvero vicina alla cifra, distante tre milioncini appena, ma dialoga con il club dei Pozzo nel tentativo di trovare la formula adeguata e definitiva: si cerca ancora di evitare l’acquisto immediato, pensando magari a un prestito oneroso con riscatto, ma su questo ambito mancano ancora dettagli. Niente, però, che preoccupi, vista la voglia dei nerazzurri di aggiungere un giocatore di queste fattezze il prima possibile: in difesa, infatti, Chivu ha salutato vecchi soldati per raggiunti limiti di età e di contratto, come Matteo Darmian e Francesco Acerbi, ma nello stesso tempo è ben consapevole che la posizione di Yann Bisseck ad Appiano non sia poi più solida".
"Solet rappresenta la più alta forma di cautela perché, forse ancor di più del tedesco, unisce tutte le caratteristiche necessarie: al netto di qualche svarione in marcatura, il difensore che l’Inter insegue da quasi 4 anni ha una forza fisica squilibrante per il campionato italiano, ma anche doti tecniche non comuni. Insomma, non dovrà solo tenere la trincea davanti a Martinez, scommessa di stagione tra i pali, ma traghettare la palla davanti e far sgorgare il gioco dal suo lato", aggiunge Gazzetta.
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