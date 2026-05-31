Curtis Jones e Marco Palestra sono i due nomi principali che l'Inter segue con maggiore attenzione in questo momento. Entrambi rappresentano il nuovo che avanza, entrambi hanno caratteristiche che ben si sposano con le idee tattiche di Cristian Chivu .

"I due calciatori rappresentano indubbiamente l’idea di un calcio moderno e hanno quelle caratteristiche elencate da Chivu. L’inglese è più di un classico centrocampista inglese box-to-box: ha sicuramente gamba, copre tutte le zone del campo nel corso di una partita, ha tecnica e duttilità. E soprattutto può ricoprire più ruoli. Palestra nell’ultimo campionato ha invece messo in mostra quelle qualità che l’Inter ricerca da tempo sulle corsie laterali", sottolinea Tuttosport.