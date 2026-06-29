Oltre la difesa, una delle priorità dell'Inter è trovare il nuovo padrone della fascia destra dopo l'addio di Denzel Dumfries . Tra i nomi valutati da Marotta e Ausilio, al momento in pole c'è Anan Khalaili . Il club nerazzurro deve battere la concorrenza del Napoli e di altri club per assicurarsi l'israeliano dell'Union Saint-Gilloise. Il club belga valuta il giocatore sui 20 milioni, bonus compresi.

"Una cifra, per l’Inter, di molto inferiore rispetto a quella che avrebbe stanziato per Palestra e che quindi permetterà al presidente Beppe Marotta e al ds Piero Ausilio di ridistribuire diversamente il budget di mercato per tutte le caselle da riempire. Ad oggi, quando mancano poco più di due settimane al ritiro, c’è da chiudere la questione portiere e vanno sistemate difesa (con due pedine visto anche il prossimo addio di Stefan De Vrij) e centrocampo. E il tempo corre".