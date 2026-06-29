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Inter, ecco perchè piace Khalaili: si tenta il sorpasso sul Napoli, i costi dell’operazione
L'Inter è ancora alla ricerca di un esterno destro che possa raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries, che a breve verrà ufficializzato dal Real Madrid. Sfumato all'ultimo Palestra, destinato al Chelsea, i nerazzurri stanno valutando diversi profili: il nome emergente di questi giorni è quello di Anan Khalaili, israeliano dell'Union Saint-Gilloise, affrontato la scorsa stagione in Champions League.
Così scrive Tuttosport: "A destra, comunque, serve un uomo nuovo: il nome più caldo al momento è Anan Khalaili, israeliano dell'Union Saint-Gilloise che i nerazzurri hanno visto da vicino in Champions League. Per la cronaca, fu una gara complicata per la formazione belga, finita 4-0 per la squadra di Cristian Chivu. Khalaili è da tempo nel mirino del Napoli, che avrebbe il sì del giocatore e ha offerto 15 milioni, ma l'Inter prova a inserirsi con una certa decisione (valutazione del cartellino è 25 milioni perché l'Union deve un 15% sulla rivendita al Maccabi Haifa).
L'impressione è che, a prescindere dai nomi - gli altri vanno da Ndoye a Dodo, a Cambiaso in un incastro con la Juventus che magari coinvolga Frattesi -, i nerazzurri vogliano qualcuno con caratteristiche diverse da Dumfries e l'israeliano ha la corsa di un Palestra".
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