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Inter, Solet non vede l’ora di firmare. Le cifre per prestito e ODR: prima serve un altro step
L'Inter ha scelto Oumar Solet per rinforzare la difesa di Chivu. È lui il prescelto dalla dirigenza nerazzurra che ha già un accordo col difensore e ora deve trattare con l'Udinese per arrivare alla fumata bianca.
"Fosse per lui avrebbe già firmato. Milano è una città che gli piace, non l’ha mai nascosto, e la prospettiva di inserirsi nella squadra campione d’Italia fa salire le ambizioni alle stelle. La voglia di tornare a esibirsi in Champions League poi non è altro che un’ulteriore spinta. Il destino, tra l’altro, è lì a ricordargli che proprio la sua ultima gara europea, datata 24 ottobre 2023, l’ha giocata contro l’Inter a San Siro. In bianco e nero ha ridato colore alla sua carriera e si è unito a inizio stagione ai nuovi compagni anche se poi ha dovuto aspettare gennaio per scendere in campo. In un anno e mezzo di Udinese ha inanellato 57 presenze, 4 reti e 3 assist. Ma soprattutto si è dimostrato un difensore estremamente propositivo. Al termine dell’ultimo campionato è diventato il primo centrale della Serie A per conduzioni aggressive e il quarto per passaggi totali (dietro Akanji, Ramon e Kalulu). Un centrocampista nel ruolo e nei panni del difensore centrale. Risorsa. Camaleonte", analizza La Gazzetta dello Sport.
"È nei compiti più puramente di protezione che può e deve migliorare, ma le basi per farsi colonna nel muro nerazzurro ci sono. A Milano lo sanno e anche in Friuli, lì dove il francese è valutato sui 25 milioni. Il suo contratto con l’Udinese scade nel giugno del 2027 ma prima dovrebbe rinnovarlo. Almeno di un anno. In questo modo l’Inter — prendendolo con la formula di un prestito oneroso con obbligo di riscatto (a condizioni a tal punto facili da raggiungere da sembrare un trasferimento a titolo definitivo, almeno nella sostanza) — potrebbe mettere a bilancio il prossimo anno solo il costo del prestito (intorno ai 2,4 milioni) e l’Udinese non perderebbe il giocatore a una cifra inferiore a un anno dalla sua scadenza. Solet-Inter è un’operazione a tappe ma una stretta di mano virtuale tra il difensore francese e il club si può dare già per assodata. Manca l’intesa tra le società", aggiunge il quotidiano.
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