"Fosse per lui avrebbe già firmato. Milano è una città che gli piace, non l’ha mai nascosto, e la prospettiva di inserirsi nella squadra campione d’Italia fa salire le ambizioni alle stelle. La voglia di tornare a esibirsi in Champions League poi non è altro che un’ulteriore spinta. Il destino, tra l’altro, è lì a ricordargli che proprio la sua ultima gara europea, datata 24 ottobre 2023, l’ha giocata contro l’Inter a San Siro. In bianco e nero ha ridato colore alla sua carriera e si è unito a inizio stagione ai nuovi compagni anche se poi ha dovuto aspettare gennaio per scendere in campo. In un anno e mezzo di Udinese ha inanellato 57 presenze, 4 reti e 3 assist. Ma soprattutto si è dimostrato un difensore estremamente propositivo. Al termine dell’ultimo campionato è diventato il primo centrale della Serie A per conduzioni aggressive e il quarto per passaggi totali (dietro Akanji, Ramon e Kalulu). Un centrocampista nel ruolo e nei panni del difensore centrale. Risorsa. Camaleonte", analizza La Gazzetta dello Sport.