"Ma quanto è forte, Marco Palestra?" La domanda che Giorgia Rossi pone a Leonardo Pavoletti è la domanda che in tantissimi si sono fatti e si stanno facendo dopo la stagione del giocatore dell'Atalanta in prestito al Cagliari. Marco Palestra è il primo obiettivo dell'Inter (e l'Inter è gradita al giocatore), il nome che sta infiammando i tifosi e che riempie i titoli e le pagine dei giornali sportivi. Ecco che cosa ne pensa Pavoletti, che ai microfoni di Dazn ha lanciato un monito al giocatore: CONTINUA A LEGGERE.