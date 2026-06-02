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Inter-Palestra, prosegue il pressing: occhio al City, Atalanta e giocatore…

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Il laterale è in cima alla lista dei desideri di Chivu da settimane: il pericolo arriva dalla Premier League con il City interessato
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Marco Palestra va di corsa. Miglior difensore del campionato, il laterale della Nazionale e di proprietà dell’Atalanta ha il primato di velocità del campionato di Serie A (27,96 chilometri orari di media), ma non solo.

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Getty Images

“Non ha solo un passo irresistibile, ma sa cambiare direzione e possiede una dote rara per l’ultima generazione di esterni prodotti dal calcio italiano - sottolinea Il Corriere dello Sport -. Sa dribblare. Gliene sono riusciti 70, cifra record per un difensore considerando i cinque campionati di riferimento in Europa. Opta ne conta 73 al termine di un movimento (minimo 5 metri) con la palla incollata al piede e in assoluto lo precede soltanto Yildiz (75)”.

Chivu lo ha messo in cima alla lista della spesa presentata nelle riunioni organizzate da Marotta e Ausilio in Via della Liberazione e perché, da mesi, nel suo entourage segnalavano probabili interessi in Premier: c’è il Manchester City, come conferma il quotidiano.

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“Toccherà all’Atalanta, proprietaria del cartellino, e al giocatore, se esprimerà una preferenza, indirizzare la destinazione”.

L’Inter è in pressing da tempo, esercitato durante il ritiro di Coverciano prima con Barella e ora con Pio Esposito. La trattativa è già avviata e Palestra ha chiarito le sue intenzioni proprio dalla sala stampa del ritiro della Nazionale: “Mi sento pronto per il salto in un top club”.

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