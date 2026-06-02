Inter, rientrano Pavard e Asllani: scelta fatta sul futuro, i motivi dell’addio

I due tornano ad Appiano Gentile dopo i prestiti rispettivamente al Marsiglia e al Besiktas: il loro futuro è lontano da Milano

Alessandro De Felice Redattore 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 09:02)

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Benjamin Pavard e Kristjan Asllani sono pronti a tornare all’Inter, ma il loro destino è tutto da scrivere. I due rientrano dalle esperienza con Marsiglia e Besiktas: sfumato un tesoretto quindi di circa 26 milioni complessivi (15 dal francese e 11 dall'albanese, ndr) dopo i mancati riscatti da parte di francesi e turchi.

“Il piano è comunque di arrivare a definire una loro nuova partenza, rimane però da capire attraverso quale formula e verso quale destinazione - spiega il Corriere dello Sport -. Se ne parlerà con i rispettivi entourage a stretto giro, con il club nerazzurro pronto a ribadire la sua posizione”.

Il quotidiano spiega i motivi della rottura definitiva con Pavard:

“Per Pavard non c'è spazio, nonostante gli addii di Acerbi, Darmian e probabilmente De Vrij in difesa: pesano sul fascicolo del francese, oltre all'ingaggio pesante, alcuni atteggiamenti extracampo che l'estate scorsa hanno incrinato nettamente i rapporti con lo spogliatoio e spinto Cristian Chivu ad avallare la sua partenza a poche ore dal gong del mercato”.

Discorso di natura tecnica, invece, per Asllani:

“A Milano ha già avuto le sue chance e, le esperienze a Torino e Istanbul non hanno portato a un exploit tale da spingere l'Inter a prendere in considerazione la permanenza dell'albanese in un reparto già affollato e per il quale gli obiettivi sono ormai noti”.