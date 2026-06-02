"A destra il programma dell’Inter è chiaro come il cielo d’estate", si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi. I nerazzurri hanno infatti un piano preciso di avvicendamento che può concretizzarsi nel giro di qualche settimana. Si legge ancora: "Fuori Dumfries, dentro Palestra. Non tutto si è ancora incastrato secondo le previsioni. Ma qualcosa di grande accadrà: Dumfries ha la clausola da 25 milioni valida entro la metà di luglio e intende esercitarla; su di lui ha messo gli occhi il Real Madrid (e non solo).