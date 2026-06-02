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Real Madrid su Dumfries, Inter punta Palestra: perché non sarà nuovo caso Lookman
"A destra il programma dell’Inter è chiaro come il cielo d’estate", si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi. I nerazzurri hanno infatti un piano preciso di avvicendamento che può concretizzarsi nel giro di qualche settimana. Si legge ancora: "Fuori Dumfries, dentro Palestra. Non tutto si è ancora incastrato secondo le previsioni. Ma qualcosa di grande accadrà: Dumfries ha la clausola da 25 milioni valida entro la metà di luglio e intende esercitarla; su di lui ha messo gli occhi il Real Madrid (e non solo).
Per questo Marotta e Ausilio hanno già bussato alla porta dell’Atalanta per il sostituto: Marco Palestra, che ieri da Coverciano ha candidamente ammesso di essere «pronto per una grande squadra», è ritenuto per qualità e prospettive il giocatore giusto. Per evitare un nuovo caso Lookman a un anno di distanza, l’Inter si è rivolta direttamente ai Percassi. La prima offerta, da 40 milioni più 5 di bonus, è stata respinta.
L’Atalanta ne chiede 50, non uno di meno. Ma la sensazione è che piano piano si arriverà a un punto d’incontro. Palestra costerà quasi il doppio di Dumfries ma consentirà a Oaktree di abbassare il monte ingaggi. E l’età media della rosa. Praticamente tutti i requisiti graditi alla proprietà per alzare il livello dei bonifici".
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