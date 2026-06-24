Il club nerazzurro perde il suo obiettivo principale e non ha più il sostituto di Dumfries ormai destinato al Real

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 01:06)

"Marco Palestra, esterno rampante e oggetto del desiderio interista, non giocherà a Milano. Non vestirà la maglia dell’Inter, che aveva desiderato a lungo e che gli era stata cucita addosso su misura: nonostante avesse dato da tempo la propria parola ai nerazzurri, che nel frattempo per lui si erano svenati davanti alle richieste dell’Atalanta, il 21enne italiano ha cambiato idea con una piroetta". La Gazzetta dello Sport racconta così quanto accaduto nelle scorse ore con Palestra che da promesso sposo nerazzurro è diventato un obiettivo sfumato. Sulla scena ha fatto irruzione il Chelsea con la sua offerta ed è cambiato tutto.

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"Sembrava tutto fatto coi nerazzurri, ma il voltafaccia dell'agente e l'offerta economica molto superiore dei Blues hanno ribaltato la trattativa", spiega il giornale.

"Nel mercato può capitare, si volteggia sempre sulle punte, soprattutto se in una operazione girano così tanti denari tra trasferimento e commissioni milionarie per gli agenti", sottolinea la rosea.

Ed è capitato che mentre il calciatore italiano aveva detto sì alla proposta nerazzurra di due mln e mezzo a stagione con bonus a salire, il club inglese ne ha proposti 6 bonus compresi. Una cifra fuori portata per il club milanese. La società nerazzurra l'altro non vuole spendere quelle cifre per un calciatore che ha giocato in pratica un solo anno in Serie A.

Valore simbolico — "Nessun rilancio quindi con l'Inter che considera perduto un obiettivo altamente strategico, quasi simbolico del nuovo corso post-scudetto. Palestra avrebbe rappresentato l’investimento più corposo del club dai tempi del primo Lukaku". Per lui Oaktree aveva fatto uno sforzo ed era uscita fuori dai piani e dai soliti parametri: 45 mln + 5 di bonus per l'Atalanta era stata l'ultima offerta che aveva avvicinato il giocatore al trasferimento a Milano.

Mancava poco e sembrava fatta tanto che si parlava di annuncio in settimana." Il cambio di scenario durante l’incontro tra gli uomini di mercato nerazzurri e il procuratore di Palestra, Alessandro Lucci. L’agente, che aveva trovato a suo tempo l’accordo con i nerazzurri, ha raccontato di avere in mano l’offerta shock del Chelsea, ragion per cui avrebbe accompagnato ben volentieri il suo assistito nel ricco viaggio oltre la Manica", spiega la rosea. Una guerra lampo vinta dal Chelsea che ha offerto all'Atalanta 55 mln e una percentuale sulla futura rivendita.

Inter furibonda — "Cerino in mano dunque per l'Inter che sulla fascia destra non ha più il sostituto di Dumfries. Palestra era stato una richiesta esplicita di Christian Chivu. La società è quindi delusa, quasi furibonda, dalla coda di una trattativa che considerava chiusa a doppia mandata e ribaltata dall’entourage del giocatore. In questo contesto, potrebbe rovesciare il tavolo soltanto lo stesso Palestra che ha sempre detto di considerare una big di A come la scelta migliore per crescere ancora, ma al momento non ci sono indizi che lascino pensare a uno scenario di questo tipo, anzi ci si immagina un annuncio rapido del Chelsea", conclude il quotidiano sportivo.

(fonte: gazzetta.it)