L'edizione odierna de Il Giorno parla del mercato dell'Inter e delle possibili strategie estive dei nerazzurri, specificando come l'attenzione della dirigenza sui calciatori in scadenza sia ancora alta come in passato. Tanto che il quotidiano fa anche il clamoroso nome di Leon Goretzka del Bayern Monaco:

"Tornano al centro, invece, attenzione a un possibile cavallo di ritorno come Aleksandar Stankovic: fin qui, col Bruges, 7 gol e 5 assist per il 20enne. La scorsa estate il trasferimento in Belgio a titolo definitivo per 10 milioni (e il 15% sulla futura rivendita): l’Inter, però, ha mantenuto diritti di recompra da 23 milioni (estate 2026) e 25 milioni (estate 2027)".