Dopo aver salutato il Marsiglia, Benjamin Pavard si appresta a rientrare all’Inter ma il suo futuro è tutto da scrivere. Il difensore francese non è stato riscattato dal club transalpino e non rientra nei piani dell’Inter.
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Inter, Pavard verso l’addio: si fa avanti un nuovo club, tutti i dettagli
Il futuro del difensore francese è lontano dal club nerazzurro: dopo il rientro da Marsiglia, la società turca è interessata
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Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, sulle tracce di Pavard c’è il Besiktas, che potrebbe accontentare le richieste economiche del calciatore, che attualmente ha un contratto con l’Inter da 5 milioni di euro a stagione fino al 2028.
L’ex Bayern si era trasferito al Marsiglia la scorsa estate con la formula del prestito oneroso da circa 2 milioni e il diritto riscatto di ulteriori 15 milioni, ma non ha convinto il club francese a riscattarlo. Ora nel suo futuro potrebbe esserci la Turchia.
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