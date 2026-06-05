FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Pavard verso l’addio: si fa avanti un nuovo club, tutti i dettagli

calciomercato

Inter, Pavard verso l’addio: si fa avanti un nuovo club, tutti i dettagli

Inter, Pavard verso l’addio: si fa avanti un nuovo club, tutti i dettagli - immagine 1
Il futuro del difensore francese è lontano dal club nerazzurro: dopo il rientro da Marsiglia, la società turca è interessata
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Dopo aver salutato il Marsiglia, Benjamin Pavard si appresta a rientrare all’Inter ma il suo futuro è tutto da scrivere. Il difensore francese non è stato riscattato dal club transalpino e non rientra nei piani dell’Inter.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, sulle tracce di Pavard c’è il Besiktas, che potrebbe accontentare le richieste economiche del calciatore, che attualmente ha un contratto con l’Inter da 5 milioni di euro a stagione fino al 2028.

Inter, Pavard verso l’addio: si fa avanti un nuovo club, tutti i dettagli- immagine 2
Getty Images

L’ex Bayern si era trasferito al Marsiglia la scorsa estate con la formula del prestito oneroso da circa 2 milioni e il diritto riscatto di ulteriori 15 milioni, ma non ha convinto il club francese a riscattarlo. Ora nel suo futuro potrebbe esserci la Turchia.

Leggi anche
Inter, per Chivu rinnovo chiuso: durata e nuovo stipendio. “Sarà coinvolto in tutte le...
Zenga: “Inter punta su Martinez e sposta i soldi su questi 3! Ma in porta io avrei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA