Inter, Pavard verso l’addio: si fa avanti un nuovo club, tutti i dettagli

Il futuro del difensore francese è lontano dal club nerazzurro: dopo il rientro da Marsiglia, la società turca è interessata

Dopo aver salutato il Marsiglia, Benjamin Pavard si appresta a rientrare all’Inter ma il suo futuro è tutto da scrivere. Il difensore francese non è stato riscattato dal club transalpino e non rientra nei piani dell’Inter.