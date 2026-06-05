Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, era ieri nella sede nerazzurra dove ha formalizzato il prolungamento del contratto fino al 2028

Andrea Della Sala Redattore 5 giugno 2026 (modifica il 5 giugno 2026 | 08:46)

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Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, era ieri nella sede nerazzurra dove ha formalizzato il prolungamento del contratto fino al 2028

"L’accordo è chiuso, sigillato. Il tempo di confezionare il pacchetto, poi il rinnovo del contratto verrà ufficializzato. Cristian Chivu ha firmato fino al 2028, senza opzione per un ulteriore anno, rispettando la filosofia della gestione Marotta che non vuole cominciare le stagioni con un allenatore a scadenza. La “formalità” di cui parlava il presidente è comunque diventata certezza", precisa La Gazzetta dello Sport.

"Chivu non ha soltanto meritato di rimanere all’Inter con il fantastico doblete domestico ma ha anche ottenuto un cospicuo riconoscimento economico al lavoro svolto: lo stipendio sale da 2 a 3 milioni più i bonus, fino a un massimo di 4 che lo collocano nella sfera dei tecnici d’élite del calcio italiano: considerando che Conte ha lasciato il Napoli e Allegri è stato esonerato dal Milan (aspettando De Laurentiis), Chivu sale provvisoriamente al terzo posto della classifica degli ingaggi dietro al romanista Gasperini e allo juventino Spalletti, che guidano il gruppo a quota 5".

"La sua conferma a medio termine stabilisce un principio che l’Inter ha ben chiaro: su Chivu e con Chivu l’Inter vuole costruire un ciclo di successi. L’allenatore sarà coinvolto in tutte le decisioni strategiche che riguardano la sfera tecnica. È la risposta a una scommessa vinta nello scetticismo generale: in pochi avrebbero immaginato una stagione così felice dopo il doloroso addio di Simone Inzaghi. Ora l’obiettivo è confermarsi in Italia e tornare a respirare ambizione anche in Champions League", chiude il quotidiano.