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fcinter1908 calciomercato mercato inter Zenga: “Inter punta su Martinez e sposta i soldi su questi 3! Ma in porta io avrei voluto…”

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Zenga: “Inter punta su Martinez e sposta i soldi su questi 3! Ma in porta io avrei voluto…”

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Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, intervenuto a Calciomercato L'Originale, ha parlato così del mercato nerazzurro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, intervenuto a Calciomercato L'Originale, ha parlato così del mercato nerazzurro: "In porta l'Inter punta su Martinez perché deve mettere il suo tesoretto su altri giocatori come un difensore, Palestra e un centrocampista.

Zenga: “Inter punta su Martinez e sposta i soldi su questi 3! Ma in porta io avrei voluto…”- immagine 2
Getty

Dare fiducia a un portiere che è due anni che non gioca è pesantissimo: vero anche che quando io ho esordito con l'Inter venivo dalla B e da un anno in panchina. Io avrei preferito vedere in porta uno come Vicario".

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