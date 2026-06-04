Walter Zenga , ex portiere dell'Inter, intervenuto a Calciomercato L'Originale, ha parlato così del mercato nerazzurro : "In porta l'Inter punta su Martinez perché deve mettere il suo tesoretto su altri giocatori come un difensore, Palestra e un centrocampista.

Dare fiducia a un portiere che è due anni che non gioca è pesantissimo: vero anche che quando io ho esordito con l'Inter venivo dalla B e da un anno in panchina. Io avrei preferito vedere in porta uno come Vicario".