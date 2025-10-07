Così Tuttosport il suo focus sul centrale svizzero, che ci ha messo poco più di un mese per convincere tutto l'ambiente nerazzurro

Marco Astori Redattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 08:16)

"Avanti insieme. È bastato, infatti, appena un mese a Manuel Akanji per prendersi un posto da titolare fisso in nerazzurro e soprattutto conquistare integralmente il mondo Inter". Apre così Tuttosport il suo focus sul centrale svizzero, che ci ha messo poco più di un mese per convincere tutto l'ambiente nerazzurro, con il club che ha già deciso di procedere col suo acquisto definitivo a fine stagione.

Si legge: "Dalla dirigenza passando per il tecnico Chivu fino ai tifosi: sono già tutti pazzi del difensore svizzero, che in pochissime settimane ha letteralmente spazzato via il ricordo del predecessore Benjamin Pavard. Incredibile ma vero. Merito delle ottime prestazioni fornite che sono state caratterizzate da una grande leadership abbinata alla notevole predisposizione alla costruzione di tutte le trame di gioco. Qualità che hanno subito rubato l’occhio e conquistato l’ambiente interista.

Tanto che Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno già comunicato agli agenti del calciatore elvetico (Wasserman Group) la volontà di trattenere l’ex Borussia Dortmund a titolo definitivo al di là della questione relativa all’obbligo di riscatto (fissato a 15 milioni) e destinato a scattare in caso di vittoria dello scudetto da parte dell’Inter, a patto che Akanji abbia disputato il 50% delle partite giocate dal club. Per il centrale già concordato un contratto fino al 2028 da 4,5 milioni annui. Insomma, la permanenza dello svizzero appare ormai soltanto come una mera formalità da espletare nei prossimi mesi. Sperando che magari a finanziare l’affare possa essere proprio la vendita di Pavard al Marsiglia per la medesima cifra.