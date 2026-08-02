Benjamin Pavard vuole riprendersi l'Inter. Dopo la cessione in prestito e il mancato riscatto da parte del Marsiglia, il difensore francese è tornato alla base. Al ritiro Pavard si è presentato con voglia di riscatto e dimenticare la scorsa estate che era stata scandita dalle polemiche per una partita a padel mentre ufficialmente il giocatore era infortunato alla caviglia.

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"Passo dopo passo, Benjamin Pavard sta provando a tenersi l'Inter. L'ultimo segnale nell'amichevole vinta ai rigori contro il Manchester City: gol del pareggio e premio di Mvp della sfida a Hong Kong, dopo una buona prestazione che sottolinea un buono stato di forma. "Benji l'interista" sogna un'altra chance in nerazzurro, sebbene il club resti in attesa di offerte che potrebbero anche sbloccare il mercato sia per quanto riguarda il difensore sia per quanto riguarda l'esterno richiesto da Chivu", sottolinea Sport Mediaset.

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"L'Inter aprirebbe alla cessione in caso di offerta tra i 12 e i 15 milioni di euro, quest'ultima la cifra a cui era stato fissato il riscatto per il Marsiglia dopo il prestito della stagione 2025/26. Ecco quindi il ritorno all'Inter, con il ritiro in Germania come prima occasione per provare a dimostrare di essere ancora utile alla causa. Le amichevoli stanno andando bene, tanto da far riflettere il direttore sportivo Piero Ausilio: e se il nuovo difensore, dopo l'arrivo di Stones, fosse già in casa? Una possibilità che porterebbe a concentrare gli sforzi sulle corsie laterali e a insistere per Romero del Tottenham solo in caso di cessioni inaspettate, come quella di Bastoni".

(Sport Mediaset)