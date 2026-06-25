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calciomercato
Sky – Inter, per Paz sì convinto di Oaktree! Stankovic può restare. E sull’esterno…
Le ultime novità sulla trattativa Como-Real Madrid per Nico Paz aprono scenari inattesi, che vedono l'Inter ovviamente estremamente interessata. In collegamento con Sky Sport, Luca Marchetti ha confermato che i nerazzurri sono pronti a scendere in campo per l'argentino:
"L'Inter dovrà cercare di capire dal Real quali saranno le condizioni d'uscita del calciatore. Di sicuro, ci sarà una competizione internazionale, visto che già il Tottenham si era informato e aveva offerto 70 milioni, ma senza recompra, con il no del Real Madrid. L'Inter ha indicato in Nico Paz, non da stasera, un obiettivo di mercato concreto, visto anche che aveva stanziato più o meno 50 milioni per Palestra e che, dunque, buona parte di quello che il Real potrebbe volere per Paz i nerazzurri ce l'avrebbero in tasca. Il giocatore è stato preso in contropiede, visto che voleva restare al Como, ma è una situazione che sicuramente l'Inter andrà ad approfondire. Aggiungo che Paz è un giovane e rientra, dunque, in quella categoria per Oaktree farebbe volentieri un investimento: è un giovane di cui si è parlato tanto in società e quindi potrebbe esserci una predisposizione maggiore da parte del fondo a fare questo tipo di investimento, in un ruolo in cui potrebbe incrementare ulteriormente il valore".
"Frattesi in uscita e potrebbe ulteriormente alimentare il mercato dell'Inter. Stankovic? Va sempre di più verso la permanenza, mentre de Vrij andrà al Panathinaikos. Esterno? L'Inter non ha ancora affondato su nessuno, magari si sta prendendo un po' di tempo per valutare".
(Fonte: Sky Sport)
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