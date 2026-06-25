"L'Inter dovrà cercare di capire dal Real quali saranno le condizioni d'uscita del calciatore. Di sicuro, ci sarà una competizione internazionale, visto che già il Tottenham si era informato e aveva offerto 70 milioni, ma senza recompra, con il no del Real Madrid. L'Inter ha indicato in Nico Paz, non da stasera, un obiettivo di mercato concreto, visto anche che aveva stanziato più o meno 50 milioni per Palestra e che, dunque, buona parte di quello che il Real potrebbe volere per Paz i nerazzurri ce l'avrebbero in tasca. Il giocatore è stato preso in contropiede, visto che voleva restare al Como, ma è una situazione che sicuramente l'Inter andrà ad approfondire. Aggiungo che Paz è un giovane e rientra, dunque, in quella categoria per Oaktree farebbe volentieri un investimento: è un giovane di cui si è parlato tanto in società e quindi potrebbe esserci una predisposizione maggiore da parte del fondo a fare questo tipo di investimento, in un ruolo in cui potrebbe incrementare ulteriormente il valore".