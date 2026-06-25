Matteo Moretto ha raccontato altri dettagli sull'operazione che porterà Marco Palestra al Chelsea

Matteo Pifferi Redattore 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 09:47)

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Intervenuto su Youtube, Matteo Moretto ha raccontato altri dettagli sull'operazione che porterà Marco Palestra al Chelsea: "La notizia di questi minuti è che Chelsea e Atalanta stanno controllando i documenti, i club sono nella parte finale della trattativa. Palestra andrà al Chelsea, la decisione è stata presa. Ieri abbiamo detto che ci sarebbe stato un incontro molto importante a Milano tra l'Inter e l'entourage del giocatore, le parti avevano tutta l'intenzione di arrivare a dama. Nel tardo pomeriggio il Chelsea si è fatto avanti non solo a parole, non solo con ammiccamenti a distanza ma con offerte ufficiali vere e proprie. Questo inserimento così deciso ha stravolto i piani dell'Inter e anche di Palestra.

Vi assicuro che Palestra aveva in testa l'Inter, aveva dato massima priorità all'Inter. L'Inter gli offriva un contratto da 2,5 mln, il Chelsea invece uno da 6 mln più uno di bonus per sei anni. L'Atalanta ha ricevuto dall'Inter una proposta intorno ai 50 mln bonus compresi, il Chelsea ha offerto 60 mln bonus compresi, una differenza abissale. Palestra si è trovato in una situazione inaspettata e posso assicurare che l'insistenza di Xabi Alonso ha fatto la differenza.

Palestra e il suo agente Lucci avevano in mente un determinato percorso, step by step, andando all'Inter e poi magari in futuro andare all'estero ma l'inserimento così forte del Chelsea ha stravolto i piani anche del ragazzo che ha dato l'ok al Chelsea, siamo ai documenti, Palestra andrà al Chelsea. Tra l'altro da quando è stato comunicato questo inserimento forte del Chelsea all'Inter, l'Inter ha completamente smesso di comunicare con l'Atalanta, non aveva intenzione di rilanciare, ora è da capire che tipo di rapporti ci saranno tra Inter e Atalanta dopo Lookman e dopo Palestra"