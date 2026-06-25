AS – Nico Paz non resterà al Real: in prima fila c’è l’Inter che…

Il futuro di Nico Paz si decide in questi giorni. Il Real Madrid ha incontrato il direttore sportivo del Como per trattare l'argentino

Il futuro di Nico Paz si decide in questi giorni. Il Real Madrid ha incontrato il direttore sportivo del Como per trattare il talento argentino. Una questione delicata, perché tra i piani del club spagnolo e quelli della società italiana ci sono ancora molte divergenze. Esercitare la recompra, trattare una cessione definitiva: il Madrid si è preso qualche giorno per decidere quale strada percorrere con Nico. Lo scrive il quotidiano spagnolo AS.

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"Questo giovedì è andato in scena a Madrid un incontro tra i rappresentanti dei due club, con la presenza del direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, per accelerare una decisione. Il prossimo 30 giugno, infatti, scade il termine entro il quale i Blancos possono esercitare il diritto di recompra. Un dettaglio chiave. Secondo quanto appreso da AS, a Chamartín non vogliono compiere passi falsi e stanno lavorando tenendo ben presente questa scadenza: fino a martedì prossimo, infatti, il Real avrà il coltello dalla parte del manico.

Sul tavolo della trattativa ci sono due opzioni principali. La prima è che il Madrid eserciti la clausola di recompra da 9 milioni di euro per riportare alla base il talento argentino. Una possibilità che sembrava essersi allontanata nelle scorse settimane, quando lo stesso nazionale albiceleste aveva chiesto al club spagnolo di non tornare già questa estate e di restare un’altra stagione al Como. La formula voluta dal club lombardo, però, è quella di un trasferimento che gli consenta di acquisire il 100% dei diritti del giocatore.

In Italia si parla di una valutazione da 60 milioni di euro fatta dal Real Madrid per Nico Paz, cifra che non rientra nelle attuali possibilità di investimento del Como. Inoltre, anche seguendo questa strada, il Madrid inserirebbe nel nuovo accordo una clausola di recompra, questa volta da 80 milioni di euro.

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti e telefonate per far evolvere la situazione in una direzione o nell’altra. Se il Madrid dovesse riportarlo al Bernabéu, non è difficile immaginare l’apertura di una vera e propria asta europea per provare a strapparlo nuovamente ai Blancos. Il principale club interessato è l’Inter, campione d’Italia in carica, con il vicepresidente Javier Zanetti che mantiene un rapporto personale stretto con il padre del calciatore, Pablo Paz: un dettaglio che garantisce ai nerazzurri una maggiore facilità di dialogo.

In ogni caso, ciò che appare sempre più probabile è che, anche in caso di recompra da parte del Real Madrid, Nico Paz non verrebbe riportato a casa per restare nella prima squadra. L’operazione servirebbe piuttosto a farlo uscire nuovamente, a condizioni diverse"