L'Inter ha intenzione di alzare la qualità in mezzo al campo in vista del prossimo anno. Tra i profili più graditi dai nerazzurri c'è ovviamente Curtis Jones, già inseguito a gennaio e tornato d'attualità verso la nuova stagione. Ne parla anche la Gazzetta dello Sport:

"L’Inter ha apprezzato dal vivo a dicembre durante la partita di Champions League giocata a San Siro contro il Liverpool. L’Inter lo voleva già a gennaio ma si è tirata indietro quando dall’Inghilterra si è sentita chiedere in cambio Denzel Dumfries, olandese come l’allenatore Slot.

Nel frattempo però il rapporto con i manager è rimasto solido in prospettiva di una possibile intesa: con il contratto in scadenza nel 2027, Jones diventa un calciatore molto appetibile perché potrebbe spostarsi a cifre ragionevoli. Non è riuscito a convincere il ct Tuchel a richiamarlo in Nazionale ma ha comunque accumulato 48 presenze in stagione, molte delle quali da titolare. Piace anche ad alcuni club inglesi, Newcastle e Aston Villa su tutti, ma è intenzionato a privilegiare l’esperienza con i campioni d’Italia".