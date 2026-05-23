Sulla lista di dirigenza e allenatore ci sono due profili che permetterebbero alla squadra di fare un ulteriore salto

Daniele Vitiello Redattore/inviato 23 maggio 2026 (modifica il 23 maggio 2026 | 09:18)

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Aver chiuso (vittoriosamente) la stagione in anticipo permette all'Inter di programmare prima delle altre il futuro. Anche perché i nerazzurri sono certi di ripartire dalla stessa guida tecnica. Allora Crisitan Chivu andrà accontentato in vista del prossimo anno. Due profili su tutti in casa dei Campioni d'Italia mettono d'accordo management e staff tecnico. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport:

"Manu Koné e Curtis Jones all’Inter: c’erano un francese, un inglese e un’italiana, come nelle barzellette di un tempo. Marotta e Ausilio stanno studiando da tempo il doppio colpo di mercato per migliorare l’intensità media della squadra. E’ l’elemento che serve a Cristian Chivu per alzare il livello anche in Europa, dopo aver dominato l’area domestica con il doblete appena realizzato. In un percorso di ristrutturazione ideale, i due nuovi sostituirebbero Mkhitaryan per raggiunti limiti di età e Frattesi per naturale logorio dei rapporti.

E' evidente la strada condivisa tra dirigenti e allenatore: l’Inter ha bisogno di ritocchi intelligenti per parlare la lingua del calcio internazionale. La prospettiva luminosa è aggiungere gente dal pie' veloce come Koné e Jones a un reparto che già contiene Calhanoglu, Barella, Zielinski e Sucic. Per non parlare di Diouf che, se rimarrà, verrà spesso utilizzato sulla fascia destra. Se è vero che le fortune di una squadra dipendono in buona parte dal centrocampo, con un sestetto del genere Chivu potrebbe confrontarsi davvero con le big d’Europa".