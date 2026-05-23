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Castro piace ancora all’Inter, ma pista raffreddata. “Colpa” di… Esposito
Ultima giornata di campionato per l'Inter, che affronta oggi alle ore 18 il Bologna. A guidare l'attacco dei rossoblu ci sarà Santiago Castro, attaccante a lungo nel mirino proprio dei nerazzurri in passato.
Un nome ancora sulla lista della dirigenza interista, ma che ha perso progressivamente centralità nelle idee del club di viale della Liberazione. Tuttosport spiega il motivo: "Se Lautaro ha l'obiettivo di allungare ancora come capocannoniere, davanti a lui e al suo fianco ci saranno due giocatori che hanno traguardi ancora più concreti da raggiungere.
Il Toro sfiderà Castro, suo connazionale ancora incerto della chiamata Mondiale da parte di Scaloni - è inserito tra i preconvocati - e apprezzato in viale della Liberazione, anche se negli ultimi mesi la pista di mercato che lo porterebbe a Milano si è raffreddata. Merito soprattutto di Esposito, con tutta probabilità partner offensivo dal 1' del capitano interista, che avrebbe così un'ultima gara per centrare la doppia cifra stagionale al suo primo anno tra i grandi con l'Inter: finora è a 9 reti, considerando tutte le competizioni, di cui 6 in campionato".
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