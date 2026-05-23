Castro piace ancora all’Inter, ma pista raffreddata. “Colpa” di… Esposito

L'attaccante argentino del Bologna è stato a lungo nel mirino dei nerazzurri, che hanno però progressivamente allentato la presa

Un nome ancora sulla lista della dirigenza interista, ma che ha perso progressivamente centralità nelle idee del club di viale della Liberazione. Tuttosport spiega il motivo: "Se Lautaro ha l'obiettivo di allungare ancora come capocannoniere, davanti a lui e al suo fianco ci saranno due giocatori che hanno traguardi ancora più concreti da raggiungere.