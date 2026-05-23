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Castro piace ancora all’Inter, ma pista raffreddata. “Colpa” di… Esposito

Castro piace ancora all’Inter, ma pista raffreddata. “Colpa” di… Esposito - immagine 1
L'attaccante argentino del Bologna è stato a lungo nel mirino dei nerazzurri, che hanno però progressivamente allentato la presa
Fabio Alampi Redattore 

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Ultima giornata di campionato per l'Inter, che affronta oggi alle ore 18 il Bologna. A guidare l'attacco dei rossoblu ci sarà Santiago Castro, attaccante a lungo nel mirino proprio dei nerazzurri in passato.

Castro piace ancora all’Inter, ma pista raffreddata. “Colpa” di… Esposito- immagine 2
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Un nome ancora sulla lista della dirigenza interista, ma che ha perso progressivamente centralità nelle idee del club di viale della Liberazione. Tuttosport spiega il motivo: "Se Lautaro ha l'obiettivo di allungare ancora come capocannoniere, davanti a lui e al suo fianco ci saranno due giocatori che hanno traguardi ancora più concreti da raggiungere.

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Il Toro sfiderà Castro, suo connazionale ancora incerto della chiamata Mondiale da parte di Scaloni - è inserito tra i preconvocati - e apprezzato in viale della Liberazione, anche se negli ultimi mesi la pista di mercato che lo porterebbe a Milano si è raffreddata. Merito soprattutto di Esposito, con tutta probabilità partner offensivo dal 1' del capitano interista, che avrebbe così un'ultima gara per centrare la doppia cifra stagionale al suo primo anno tra i grandi con l'Inter: finora è a 9 reti, considerando tutte le competizioni, di cui 6 in campionato".

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