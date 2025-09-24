FC Inter 1908
Inter, perché lo stop su Hojlund: “Ausilio lo ha chiamato al telefono e gli ha detto…”

La dirigenza ha preferito puntare sul talentino nato in casa piuttosto che puntare su Rasmus Hojlund, profilo che piaceva molto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'Inter si gode Francesco Pio Esposito, ormai entrato a pieno regime nelle rotazioni in attacco, sia in Europa che in campionato. E la scelta di trattenere il classe 2005 è arrivata dopo attente valutazioni della dirigenza nerazzurra, che ha preferito puntare sul talentino nato in casa piuttosto che puntare su Rasmus Hojlund, profilo che piaceva molto in attacco.

Lo svela Calciomercato.com: "L’Inter e Chivu stanno dimostrando con i fatti che Pio Esposito è una scelta parecchio diversa rispetto a quelle che in passato hanno riguardato altri giovani come Sebastiano Esposito o Pinamonti, tenuti sì in prima squadra, ma a corredo di un reparto da puntellare con un giovane che se ne stesse buono al proprio posto.

I presupposti che hanno portato alla conferma di Pio Esposito sono ben diversi e partono da una telefonata di Piero Ausilio fatta a Rasmus Højlund, il cui contenuto è stato più o meno questo: perdonaci ma fermiamo ogni trattativa con lo United perché abbiamo intravisto in un nostro ragazzo le giuste qualità che ci spingono a credere in lui. Parole seguite dai fatti perché poi Cristian Chivu ha immediatamente fatto capire che la fiducia verso di lui non è minimamente paragonabile a quella che c’era lo scorso anno verso le riserve di Thuram e Lautaro".

