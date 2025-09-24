L'Inter si gode Francesco Pio Esposito , ormai entrato a pieno regime nelle rotazioni in attacco, sia in Europa che in campionato. E la scelta di trattenere il classe 2005 è arrivata dopo attente valutazioni della dirigenza nerazzurra, che ha preferito puntare sul talentino nato in casa piuttosto che puntare su Rasmus Hojlund , profilo che piaceva molto in attacco.

Lo svela Calciomercato.com: "L’Inter e Chivu stanno dimostrando con i fatti che Pio Esposito è una scelta parecchio diversa rispetto a quelle che in passato hanno riguardato altri giovani come Sebastiano Esposito o Pinamonti, tenuti sì in prima squadra, ma a corredo di un reparto da puntellare con un giovane che se ne stesse buono al proprio posto.

I presupposti che hanno portato alla conferma di Pio Esposito sono ben diversi e partono da una telefonata di Piero Ausilio fatta a Rasmus Højlund, il cui contenuto è stato più o meno questo: perdonaci ma fermiamo ogni trattativa con lo United perché abbiamo intravisto in un nostro ragazzo le giuste qualità che ci spingono a credere in lui. Parole seguite dai fatti perché poi Cristian Chivu ha immediatamente fatto capire che la fiducia verso di lui non è minimamente paragonabile a quella che c’era lo scorso anno verso le riserve di Thuram e Lautaro".