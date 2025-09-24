1 di 3

IL GIUDIZIO SU CHIVU

È caduta due volte, ma l'Inter ha avuto la forza di rialzarsi. Dopo la vittoria contro l'Ajax in Champions League, la squadra di Chivu ha battuto un altro colpo in campionato piegando non senza patemi la bestia nera Sassuolo. "L'Inter è una squadra forte, che ha tante soluzioni, che crea tanto. Però, quello che vediamo tutti, da niente magari subiamo qualche situazione che credo che per una squadra che vuole vincere, alcune cose potresti subire meno. Però siamo all'inizio della stagione. Chivu è appena arrivato, credo che molte cose andranno messe un po' a posto, però è una squadra che quando gioca, quando si esprime, quando gioca negli spazi, ha qualità individuali molto alte", dice il grande ex nerazzurro Andrea Mandorlini ai microfoni di FcInter908.it analizzando la gara contro la squadra di Grosso.

La scelta di puntare su Chivu?

"Mi piace molto, credo che avrà bisogno di tempo, è giovane. È un'opportunità immensa, in una squadra forte, in una società che è molto vicina all'allenatore, anche l'ambiente. Certo, qualche sconfitta si poteva evitare, ma il valore della rosa è immenso. Vedrai che riuscirà a trovare le soluzioni giuste".

Il mercato è stato un po' criticato dai tifosi. Si poteva fare qualcosa in più?

"Pensiamo sempre che si può migliorare, ma si può anche fare peggio. Io credo che l'Inter abbia fatto le cose giuste, ha confermato i giocatori importanti, ha dato un'importanza a un giovane che sarà il nostro futuro, Pio Esposito. Ha comprato giovani importanti, è stato un mercato all'altezza della squadra. Chiaro non si può essere contenti tutti, io lo sono, i giocatori che sono arrivati sono di livello, avranno tempo per esprimersi, ci vorrà tempo".

Sucic ha già conquistato i tifosi

"Centrocampista che fisicamente e per struttura è messo bene. Mkhitaryan credo che possa dare ancora qualcosa, chiaro che questa squadra va ringiovanita. Io sono un fan di Pio Esposito, mi piace, sta crescendo. Quello che ho sempre detto è che i giovani è giusto che vadano a fare esperienze, lui le ha fatte, ma giocare con grandi giocatori come Lautaro, Thuram, credo che impari ancora di più".

Forse un giocatore alla Lookman sarebbe servito a questa squadra come caratteristiche

"Lookman è un giocatore che ha fatto tanto bene, è un giocatore forte, però ormai è inutile parlarne, sicuramente sarebbe stato un colpo importante. Credo che vada premiato il fatto di puntare su giovani come Pio Esposito e Bonny".

Qualcuno pensa che l'Inter potrebbe addirittura fare fatica ad arrivare tra le prime 4

"Il calcio ci ha insegnato che mai dire mai, ma l'Inter è una squadra forte. Sicuramente due sconfitte un po' così non ci stavano, però come sono venute, come quella con la Juve, la squadra ha dominato in lungo e in largo, poi in questo momento gli episodi non sono a nostro favore. Però le qualità, il senso del gioco credo che siano un marchio e questo si vede".