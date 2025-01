A Skysport parlano di nuovi contatti con il Newell’s per i giovani Tomas Perez e Mateo Silvetti. Nei giorni scorsi abbiamo incrociato il presidente del club argentino che ci aveva parlato della trattativa per Perez non ancora chiusa. Era stata invece rimandata la trattativa per il secondo giocatore. Secondo il canale satellitare i nerazzurri avrebbero invece ribadito la volontà di chiudere per entrambi i giocatori, anche se non c'è ancora intesa sulle cifre.