Sarà Ivan Perisic il tassello che completerà il mosaico dell'Inter a gennaio? Lo scopriremo presto. Il tempo scorre, la clessidra si sta svuotando. In casa nerazzurra si attendono sviluppi a inizio settimana. Spiega la Gazzetta dello Sport:

"L’Inter continua a sognare il gran ritorno di Ivan Perisic, 37 anni il 2 febbraio, ultimo giorno di mercato. Per questo Chivu tifa… il Bayern Monaco. Il Psv, la squadra in cui Ivan ha segnato 5 gol e sfornato 10 assist, lo lascerà andare in caso di uscita dalla Champions. D’accordo con i nerazzurri, il croato vorrebbe ritornare a Milano e avere una sorta di “the last dance” nella sua Inter, la squadra che forse ha amato di più. Pur di tornarci, rinuncerebbe a un contratto fino al 2027 con gli olandesi. Mercoledì a Eindhoven arriverà il Bayern. In caso di uscita dalla grande coppa, il ritorno di Perisic sarebbe più vicino".