La gara vinta ieri contro il Pisa da parte dell'Inter ha evidenziato due questioni che i nerazzurri dovranno risolvere nel breve termine: l'esterno destro e il portiere.
Mercato, Repubblica fa il nome: “In estate il sostituto di Sommer all’Inter può essere…”
E' proprio su questo su cui si sofferma Repubblica nel suo focus di oggi sul mercato: "L'Inter valuta il ritorno di Perisic: se uscisse dalla Champions, il Psv Eindhoven potrebbe dare il via libera. In estate Vicario può diventare il sostituto di Sommer", scrive il quotidiano.
