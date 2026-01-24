FC Inter 1908
Mercato, Repubblica fa il nome: “In estate il sostituto di Sommer all’Inter può essere…” - immagine 1
La gara vinta ieri contro il Pisa da parte dell'Inter ha evidenziato due questioni che i nerazzurri dovranno risolvere: l'esterno e il portiere
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

La gara vinta ieri contro il Pisa da parte dell'Inter ha evidenziato due questioni che i nerazzurri dovranno risolvere nel breve termine: l'esterno destro e il portiere.

E' proprio su questo su cui si sofferma Repubblica nel suo focus di oggi sul mercato: "L'Inter valuta il ritorno di Perisic: se uscisse dalla Champions, il Psv Eindhoven potrebbe dare il via libera. In estate Vicario può diventare il sostituto di Sommer", scrive il quotidiano.

