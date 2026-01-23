«C'è da discutere con il PSV che non ha intenzione di lasciarlo andare. Dipenderà tutto dall'ultima gara di CL degli olandesi, quella contro il Bayern Monaco. Se il club dovesse qualificarsi alla fase successiva della CL l'intenzione è non cedere assolutamente il croato che in caso contrario ha dato già il suo assenso al ritorno a Milano. L'Inter quello che doveva fare lo ha fatto: è un'oppurtunità da cogliere». Così Luca Marchetti ha parlato su Skysport di Ivan Perisic e del suo possibile ritorno all'Inter. Stando a quanto riportato dal canale satellitare quindi nei prossimi giorni sarà più chiaro se il calciatore tornerà a disposizione del club interista.