«C'è da discutere con il PSV che non ha intenzione di lasciarlo andare. Dipenderà tutto dall'ultima gara di CL degli olandesi, quella contro il Bayern Monaco. Se il club dovesse qualificarsi alla fase successiva della CL l'intenzione è non cedere assolutamente il croato che in caso contrario ha dato già il suo assenso al ritorno a Milano. L'Inter quello che doveva fare lo ha fatto: è un'oppurtunità da cogliere». Così Luca Marchetti ha parlato su Skysport di Ivan Perisic e del suo possibile ritorno all'Inter. Stando a quanto riportato dal canale satellitare quindi nei prossimi giorni sarà più chiaro se il calciatore tornerà a disposizione del club interista.
Sky – Perisic, l’Inter quello che doveva fare l’ha fatto. Dall’incontro con Oaktree emerso…
"Negli ultimi giorni di mercato però queste occasioni l'Inter più che aspettarle potrebbe andare a crearle perché nell'ultimo confronto tra proprietà, dirigenti ed allenatore è emersa la necessità di poter colmare al meglio possibile il vuoto sulla fascia destra con il solo Luis Henrique di fatto impiegabile e la data di rientro di Dumfries che non è ancora stata fissata", ha aggiunto il giornalista.
Sul fronte portiere l'Inter ha individuato tra i nomi che considera interessanti anche Vicario, del Tottenham, seguito da tempo dai dirigenti nerazzurri. Ma, come ormai noto, nei giorni scorsi c'è stato un incontro con l'entourage di Emiliano 'Dibu' Martinez, portiere argentino dell'Aston Villa. Bisognerà capire se le esigenze economiche dell'estremo difensore sono in linea con i parametri fissati da Oaktree. L'apprezzamento tecnico è palese, spiegano dal canale satellitare.
