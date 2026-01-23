FC Inter 1908
Romano conferma FCIN1908: “Inter non prenderà il Dibu Martinez. Un nome caldo è…”

Arrivano conferme sulla notizia raccontata oggi da FcInter1908: l'Inter non è in trattativa per prendere in porta il Dibu Martinez
Marco Astori
Arrivano conferme sulla notizia raccontata oggi da FcInter1908: l'Inter non è in trattativa per prendere in porta il Dibu Martinez. Cosa risulta a Fabrizio Romano: "Nonostante se ne parli molto, a noi risulta che il Dibu Martinez all'Inter sia stato proposto, sì, offerto, sì: ma il club non sta lavorando oggi concretamente all'operazione.

Non è partito alcun discorso, l'Inter non ha fatto offerte e ricevuto richieste: semplicemente è stata informata della possibilità di prenderlo. Lui credo che lascerà l'Aston Villa in estate, quindi dall'Inter è stata registrata la possibilità: ma non ci risulta che l'Inter voglia prenderlo.

Un nome che abbiamo sempre fatto è quello di Vicario, resiste nella shortlist: Martinez è lui che si è offerto, per Vicario è l'Inter ad aver preso informazioni".

