Da Sky Sport arrivano novità di mercato sull'Inter, a poco più di una settimana dalla chiusura del mercato invernale
Luca Marchetti, esperto di mercato, ha confermato che, per il weekend, è previsto un incontro tra l'Inter l'agente di Mlacic per provare a chiudere l'operazione con l'Hajduk Spalato. Sarà decisiva, poi, la volontà del calciatore, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.
Per l'esterno, poi, rimane aperta la questione Perisic: in caso di uscita dalla Champions del PSV, l'affare potrebbe anche andare in porto, qualora gli olandesi passassero il turno, invece, l'ipotesi di un ritorno di Perisic all'Inter svanirebbe.
Sempre Marchetti, poi, conferma l'incontro tra l'Inter e l'entourage del Dibu Martinez, un'opzione per la porta in vista della prossima stagione.
