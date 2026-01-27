FC Inter 1908
Ritorno Perisic, l’indizio: piano Inter chiaro. Piano B? Fatto un tentativo, ora…

Dopo aver annunciato Jakirovic, il club nerazzurro lavora al rinforzo sulla fascia destra: il piano per Perisic e la situazione Ndoye
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Molto più di un semplice indizio social. In occasione dell’annuncio di Leon Jakirovic di ieri, l’agenzia che rappresenta il difensore croato classe 2008 ha pubblicato una foto sotto la quale è spuntato il commento di Ivan Perisic, connazionale del nuovo acquisto nerazzurro e obiettivo della coppia Marotta-Ausilio di questa finestra di mercato.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la strategia dell’Inter è molto chiara: nessuna telefonata al PSV prima dell’ultima gara della League Phase di Champions League contro il Bayern, in cui la squadra di Bosz proverà a centrare l’obiettivo playoff.

Dal canto suo Perisic ha chiarito di voler tornare all’Inter alla sua attuale società, che ha rifiutato. “Ma senza la Champions la posizione oltranzista potrebbe essere ammorbidita visto che il Psv ha già in pugno l’Eredivisie, che guida con 13 punti” spiega la Rosea.

L’alternativa è rappresentata dall’ex Bologna Ndoye, attualmente al Nottingham Forest. L’Inter ci ha provato nei giorni scorsi proponendo uno scambio con Frattesi, una pista che si è subito spenta.

“A ieri l’Inter non aveva ricevuto informazioni di una riapertura inglese su Ndoye, che in Premier League non ha ancora recitato da protagonista. Se dovesse succedere, i colloqui riprenderebbero. Sempre che nel frattempo non sia stato chiuso l’affare Perisic”.

