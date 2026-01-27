Da un talento croato all’altro. Dopo aver ufficializzato Leon Jakirovic, difensore classe 2008 annunciato nella giornata di ieri dopo il suo arrivo dalla Dinamo Zagabria, e in attesa di Branimir Mlacic, con l’accordo ad un passo con l’Hajduk Spalato per il centrale classe 2007, c’è un retroscena legato all’Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Retroscena Baturina: l’Inter ci ha provato pochi mesi fa, poi il Como…
calciomercato
Retroscena Baturina: l’Inter ci ha provato pochi mesi fa, poi il Como…
Il club nerazzurro ci ha provato per il centrocampista croato, ma la squadra di Fabregas ha accelerato in modo decisivo
I nerazzurri ci hanno provato pochi mesi fa per Martin Baturina, gioiello del Como di Cesc Fabregas.
La Gazzetta dello Sport svela il retroscena legato proprio al calciatore attualmente in forza ai lariani e vecchio obiettivo dei nerazzurri:
“L’Inter pochi mesi fa aveva provato a strappare all’Hajduk anche Martin Baturina, oggi talento a disposizione di Fabregas. Ma il Como offrì 25 milioni più bonus diventando un interlocutore irraggiungibile”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA