FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Esposito, fibrillazione all’estero. Inter dovrà respingere offerte da 80 mln”

calciomercato

Pedullà: “Esposito, fibrillazione all’estero. Inter dovrà respingere offerte da 80 mln”

Pedullà: “Esposito, fibrillazione all’estero. Inter dovrà respingere offerte da 80 mln” - immagine 1
Su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto su presente e futuro di Francesco Pio Esposito: "Offerte da 80 milioni dalla Premier"
Alessandro Cosattini Redattore 

Su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto su presente e futuro di Francesco Pio Esposito:

Per Pio Esposito sono sicuro arriveranno offerte dall’Inghilterra da 80 milioni. Ne sono sicuro di questo. Poi l’Inter dovrà respingerle, ma c’è fibrillazione all’estero per lui. Per meno di 80 milioni io penso che non ci sarebbe alcun discorso per lui lato Inter.

Pedullà: “Esposito, fibrillazione all’estero. Inter dovrà respingere offerte da 80 mln”- immagine 2

Già la scorsa estate c’erano rumors quando era allo Spezia, ci sono osservatori dalla Premier che lo seguono costantemente. Si potrebbe per questo arrivare alla blindatura del giocatore col rinnovo”.

Leggi anche
Retroscena Baturina: l’Inter ci ha provato pochi mesi fa, poi il Como…
Luis Henrique, Bournemouth ha offerto titolo definitivo! Cos’ha risposto l’Inter e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA