Sky – Dibu Martinez, contatti avviati. Perisic, c’è una chance. Jakirovic si chiude oggi

Il canale satellitare ha fatto il punto sul mercato dell'Inter a cominciare dal futuro della porta nerazzurra fino alle questioni più urgenti
Eva A. Provenzano
Nella lista del portiere del futuro avanza Dibu Martinez. Anche questa mattina a Skysport parlano del portiere argentino: ci sono stati contatti con il classe 1992 dell'Aston Villa. L'ostacolo è legato all'ingaggio, ma ci sono anche ottimi rapporti con il capitano nerazzurro, Lautaro, spiegano dal canale satellitare.

Si guarda poi anche alla Croazia. A Perisic, ex Inter, che potrebbe tornare qualora il PSV non si qualificasse agli ottavi di Champions League. L'ex nerazzurro potrebbe essere liberato e il club nerazzurro lo accoglierebbe per i prossimi sei mesi.

Si guarda alla Croazia anche per Mlacic e Jakirovic di cui hanno parlato ieri sera Marotta e Boban, presidente della Dinamo Zagabria, per lui si chiuderà oggi.

(Fonte: SS24)

