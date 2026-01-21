Nella lista del portiere del futuro avanza Dibu Martinez. Anche questa mattina a Skysport parlano del portiere argentino: ci sono stati contatti con il classe 1992 dell'Aston Villa. L'ostacolo è legato all'ingaggio, ma ci sono anche ottimi rapporti con il capitano nerazzurro, Lautaro, spiegano dal canale satellitare.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Dibu Martinez, contatti avviati. Perisic, c’è una chance. Jakirovic si chiude oggi
calciomercato
Sky – Dibu Martinez, contatti avviati. Perisic, c’è una chance. Jakirovic si chiude oggi
Il canale satellitare ha fatto il punto sul mercato dell'Inter a cominciare dal futuro della porta nerazzurra fino alle questioni più urgenti
Si guarda poi anche alla Croazia. A Perisic, ex Inter, che potrebbe tornare qualora il PSV non si qualificasse agli ottavi di Champions League. L'ex nerazzurro potrebbe essere liberato e il club nerazzurro lo accoglierebbe per i prossimi sei mesi.
Si guarda alla Croazia anche per Mlacic e Jakirovic di cui hanno parlato ieri sera Marotta e Boban, presidente della Dinamo Zagabria, per lui si chiuderà oggi.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA