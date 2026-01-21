Il canale satellitare ha fatto il punto sul mercato dell'Inter a cominciare dal futuro della porta nerazzurra fino alle questioni più urgenti

Nella lista del portiere del futuro avanza Dibu Martinez. Anche questa mattina a Skysport parlano del portiere argentino: ci sono stati contatti con il classe 1992 dell'Aston Villa. L'ostacolo è legato all'ingaggio, ma ci sono anche ottimi rapporti con il capitano nerazzurro, Lautaro, spiegano dal canale satellitare.