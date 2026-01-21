È un nome nella short-listdell'Interper il post Sommer. Emiliano (Dibu)Martinez è stato preso in considerazione per il futuro quando il portiere svizzero lascerà il club nerazzurro dato il contratto in scadenza. Si cerca il suo erede - ha spiegato a Skysport Marchetti - e tra i nomi c'è anche quello di Vicario. Negli ultimi giorni ci sono stati contatti per il portiere argentino. Chiaramente c'è da capire il discorso salario, ha un ingaggio alto. Le parti si riaggiorneranno e si capirà se ci sarà un'apertura da parte dell'entourage dell'estremo difensore per tentare l'esperienza in Italia.