È un nome nella short-listdell'Interper il post Sommer. Emiliano (Dibu)Martinez è stato preso in considerazione per il futuro quando il portiere svizzero lascerà il club nerazzurro dato il contratto in scadenza. Si cerca il suo erede - ha spiegato a Skysport Marchetti - e tra i nomi c'è anche quello di Vicario. Negli ultimi giorni ci sono stati contatti per il portiere argentino. Chiaramente c'è da capire il discorso salario, ha un ingaggio alto. Le parti si riaggiorneranno e si capirà se ci sarà un'apertura da parte dell'entourage dell'estremo difensore per tentare l'esperienza in Italia.
Sky – Dibu Martinez nella short-list dell’Inter con un altro portiere. Oggi Marotta…
Il club nerazzurro lavora per sostituire a fine stagione Sommer che è arrivato a fine contratto. Appuntamento in agenda in giornata per Jakirovic
L'Inter guarda ancora all'esterno di destra. L'ipotesi Perisic potrebbe rimanere in piedi: dipende al PSV che finora ha sempre detto no al ritorno a Milano del giocatore e molto potrebbe dipendere dalla qualificazione alla prossima CL. Oggi di sicuro è previsto un incontro tra Inter e Dinamo Zagabria, Boban ha dato appuntamento a Marotta in diretta tv, per Jakirovic, difensore 17enne che i nerazzurri hanno individuato come rinforzo per le prossime stagioni perché giocherà in Primavera.
Ripresi i contatti anche con l'Hajduk Spalato per portare in Italia anche Mlacic per cui la trattativa si era interrotta anche per la questione di un cambio agente, questione al momento risolta.
(Fonte: SS24)
