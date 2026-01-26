FC Inter 1908
L’Inter annuncia l’arrivo di Jakirovic. Perisic applaude e lancia segnali

Il giocatore croato, che potrebbe tornare a Milano se il PSV lo liberasse, ha commentato il trasferimento del classe 2008 dalla Dinamo al club nerazzurro
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Leon Jakirović è un nuovo giocatore dell'Inter. L'annuncio ufficiale è arrivato dal club nerazzurro che sui propri social ha annunciato la firma del difensore croato, classe 2008, che arriva dalla Dinamo Zagabria e che sarà a disposizione inizialmente per l'Under23 di Stefano Vecchi.

Anche l'agenzia che segue il ragazzo e la trattativa ha pubblicato sui social un post nel quale racconta di questo trasferimento di mercato. Un'operazione apprezzatissima, con tanti di applausi e cuoricini nerazzurri da un ex Inter in particolare, Ivan Perisic.

Il calciatore croato, che è dato vicino ad un possibile ritorno all'Inter (se il PSV non si qualificherà agli ottavi di CL potrebbe liberarlo) appaude "tutti" con un commento lasciato sul post dell'agenzia. E lancia un segnale alla sua ex squadra.

