L’Inter annuncia l’arrivo di Jakirovic. Perisic applaude e lancia segnali

Leon Jakirović è un nuovo giocatore dell'Inter. L'annuncio ufficiale è arrivato dal club nerazzurro che sui propri social ha annunciato la firma del difensore croato, classe 2008, che arriva dalla Dinamo Zagabria e che sarà a disposizione inizialmente per l'Under23 di Stefano Vecchi.
Il giocatore croato, che potrebbe tornare a Milano se il PSV lo liberasse, ha commentato il trasferimento del classe 2008 dalla Dinamo al club nerazzurro
Anche l'agenzia che segue il ragazzo e la trattativa ha pubblicato sui social un post nel quale racconta di questo trasferimento di mercato. Un'operazione apprezzatissima, con tanti di applausi e cuoricini nerazzurri da un ex Inter in particolare, Ivan Perisic.
Il calciatore croato, che è dato vicino ad un possibile ritorno all'Inter (se il PSV non si qualificherà agli ottavi di CL potrebbe liberarlo) appaude "tutti" con un commento lasciato sul post dell'agenzia. E lancia un segnale alla sua ex squadra.
