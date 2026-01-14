Nome nuovo accostato all'Inter in chiave mercato. Sacha Tavolieri, esperto di mercato belga, ha dato questa notizia sui nerazzurri.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sacha Tavolieri: “L’Inter vuole Abdoul Koné! Colpo da 20 mln, anticipa la partenza di…”
calciomercato
Sacha Tavolieri: “L’Inter vuole Abdoul Koné! Colpo da 20 mln, anticipa la partenza di…”
Nome nuovo accostato all'Inter in chiave mercato: ecco l'indiscrezione di Sacha Tavolieri, esperto di mercato belga
"Maggiori informazioni su Abdoul Koné. Oltre al Monaco e al Bayer Leverkusen, l'Inter ha manifestato il suo interesse avviando i primi dialoghi con lo Stade de Reims… che chiede un pacchetto da 20 milioni di euro tra cifra fissa e bonus.
Con Koné, l’Inter vuole anticipare la partenza di Bisseck quest'estate", ha spiegato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA