FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sacha Tavolieri: “L’Inter vuole Abdoul Koné! Colpo da 20 mln, anticipa la partenza di…”

calciomercato

Sacha Tavolieri: “L’Inter vuole Abdoul Koné! Colpo da 20 mln, anticipa la partenza di…”

Sacha Tavolieri: “L’Inter vuole Abdoul Koné! Colpo da 20 mln, anticipa la partenza di…” - immagine 1
Nome nuovo accostato all'Inter in chiave mercato: ecco l'indiscrezione di Sacha Tavolieri, esperto di mercato belga
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter Chivu
Getty Images

Nome nuovo accostato all'Inter in chiave mercato. Sacha Tavolieri, esperto di mercato belga, ha dato questa notizia sui nerazzurri.

Sacha Tavolieri: “L’Inter vuole Abdoul Koné! Colpo da 20 mln, anticipa la partenza di…”- immagine 3
Getty Images

"Maggiori informazioni su Abdoul Koné. Oltre al Monaco e al Bayer Leverkusen, l'Inter ha manifestato il suo interesse avviando i primi dialoghi con lo Stade de Reims… che chiede un pacchetto da 20 milioni di euro tra cifra fissa e bonus.

Sacha Tavolieri: “L’Inter vuole Abdoul Koné! Colpo da 20 mln, anticipa la partenza di…”- immagine 4
DAZN

Con Koné, l’Inter vuole anticipare la partenza di Bisseck quest'estate", ha spiegato.

Leggi anche
Garcia (all. Hajduk): “Mlacic non gioca perché in trattativa con altri club. Questo...
Sky – Mercato Inter, ecco l’identikit a destra! “Club cerca questo tipo di opportunità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA