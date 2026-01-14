Nome nuovo accostato all' Inter in chiave mercato . Sacha Tavolieri, esperto di mercato belga, ha dato questa notizia sui nerazzurri.

"Maggiori informazioni su Abdoul Koné. Oltre al Monaco e al Bayer Leverkusen, l'Inter ha manifestato il suo interesse avviando i primi dialoghi con lo Stade de Reims… che chiede un pacchetto da 20 milioni di euro tra cifra fissa e bonus.