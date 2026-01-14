Da Mlacic in dirittura d'arrivo al tentativo per Perisic, il mercato dell'Inter si divide tra presente e futuro. Ne ha parlato anche Fabrizio Romano

Marco Macca Redattore 14 gennaio - 18:48

Da Mlacic in dirittura d'arrivo al tentativo per Perisic, il mercato dell'Inter si divide tra presente e futuro. Ne ha parlato anche Fabrizio Romano su YouTube, confermando le indiscrezioni di FCInter1908 in merito alle valutazioni nerazzurre sull'eventuale ritorno del croato:

"Su Mlacic c'è stata grande concorrenza, ma Inter e Hajduk hanno un accordo totale. Ora, si lavora sul lato calciatore, ma si vede il traguardo. L'Inter si aspetta un sì finale per chiudere l'operazione entro il weekend. Se tutto va come deve andare, Mlacic è atteso a Milano la prossima settimana. Operazione sui 5 milioni di euro, il calciatore testerebbe all'Hajduk Spalato fino al termine della stagione per poi trasferirsi in estate".

"In queste ore sta emergendo il nome di Perisic, rimasto molto legato ai tifosi dell'Inter. Quello che posso raccontarvi è che risulta sia vero quanto emerso in queste ore: l'Inter ha fatto delle chiamate per capire la situazione di Perisic. E' vero che la carta d'identità dice che la sua carta d'identità dice che gli anni avanzano, ma poi parla il campo e il campo dice che Perisic ancora fa la differenza a livelli eccezionali. Conosce l'ambiente, non avrebbe bisogno di tempo per ambientarsi. E' vero che non ha il motore di un ragazzo di 20 anni, ma continua a performare".

"Ci sono state delle chiamate, che però non sono andate bene, nel senso che il PSV non ha alcuna intenzione di privarsi di Perisic a metà stagione. A oggi l'Inter non ha trovato riscontri positivi lato club, anche se il calciatore sarebbe intrigato dall'idea di tornare in nerazzurro. Non ci sono clausola di uscita, quindi l'unica speranza è un affare last minute qualora il PSV decidesse di accontentarlo. Ma oggi non è un discorso caldo. E' un tentativo, un retroscena. L'Inter sta lavorando a fari spenti, non è un mercato, quello nerazzurro, che definirei chiuso".