Inter-Perisic, Zazzaroni boom: “Mi risulta che gli agenti di Ivan…”

Niente playoff di Champions League per Ivan Perisic con la maglia del PSV. Aggiornamenti importanti sul possibile ritorno del croato all'Inter arrivano in questi minuti da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.
"Mi risulta che gli agenti di Perisic non vogliano fare l'operazione, oltretutto Ivan si è anche infortunato.
Wait and see", ha scritto Zazzaroni sui suoi canali social.
