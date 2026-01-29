FC Inter 1908
Romano: “Incontro in corso agenti Perisic-PSV: la posizione dell’Inter. Nelle ultime 48 ore…”

In corso un incontro tra gli agenti di Ivan Perisic e il PSV per capire le eventuali condizioni di uscita del croato: l'Inter attende
Matteo Pifferi 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha riportato aggiornamenti sul mercato dell'Inter. Moretto non ha escluso un tentativo del Nottingham per Frattesi, Romano ha risposto così:

"Il discorso Inter-Nottingham era partito già a gennaio con un tentativo dell'Inter di includere Ndoye nell'operazione. Lo ripeto sempre: Dan Ndoye è un pallino assoluto di Piero Ausilio ma il Nottingham ha alzato il muro già da tempo. Su Perisic c'è un incontro in corso ad Eindhoven: un incontro tra gli agenti del giocatore, Perisic è collegato, e il PSV.

Perisic vuole andare all'Inter, dire oggi che c'è un accordo Inter-Perisic e che si aspetta il PSV è la stessa cosa di 2-3 settimane fa. Il punto è il PSV che oggi col DS e con Bosz dovrà valutare se procedere con l'uscita del giocatore e, se sì, a che condizioni. Il PSV anche nelle ultime 48 ore ha ripetuto agli agenti di Perisic che il ragazzo a zero non va via.

Se si aprirà una porta, sì dovrà negoziare una cifra. Il PSV vuole un indennizzo ma deve ancora aprire all'uscita di Perisic. Non è detto che sia un incontro decisivo, Perisic e l'Inter aspettano"

