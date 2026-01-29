Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha riportato aggiornamenti sul mercato dell'Inter. Moretto non ha escluso un tentativo del Nottingham per Frattesi, Romano ha risposto così:
calciomercato
Romano: “Incontro in corso agenti Perisic-PSV: la posizione dell’Inter. Nelle ultime 48 ore…”
"Il discorso Inter-Nottingham era partito già a gennaio con un tentativo dell'Inter di includere Ndoye nell'operazione. Lo ripeto sempre: Dan Ndoye è un pallino assoluto di Piero Ausilio ma il Nottingham ha alzato il muro già da tempo. Su Perisic c'è un incontro in corso ad Eindhoven: un incontro tra gli agenti del giocatore, Perisic è collegato, e il PSV.
Perisic vuole andare all'Inter, dire oggi che c'è un accordo Inter-Perisic e che si aspetta il PSV è la stessa cosa di 2-3 settimane fa. Il punto è il PSV che oggi col DS e con Bosz dovrà valutare se procedere con l'uscita del giocatore e, se sì, a che condizioni. Il PSV anche nelle ultime 48 ore ha ripetuto agli agenti di Perisic che il ragazzo a zero non va via.
Se si aprirà una porta, sì dovrà negoziare una cifra. Il PSV vuole un indennizzo ma deve ancora aprire all'uscita di Perisic. Non è detto che sia un incontro decisivo, Perisic e l'Inter aspettano"
