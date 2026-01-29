Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, non ha voluto chiudere del tutto lo spiraglio per un'eventuale cessione di Frattesi:
Moretto: “C’è ancora mercato attorno a Frattesi: ecco l’ultima mossa del Nottingham”
Davide Frattesi è tornato ad avere più spazio ultimamente ma non è da escludere che possa lasciare l'Inter
"Si vede che ora Frattesi sta fisicamente meglio, è entrato bene anche ieri contro il Dortmund, con un atteggiamento e una forma fisica diversi rispetto a tempo fa.
Ma non mi sento di dire che il mercato attorno a Frattesi sia chiuso perché nelle ultime ore il Nottingham Forest è tornato a bussare alla porta di Frattesi anche con l'Inter. Il Nottingham resta una possibilità, ci sono altre soluzioni ma è da valutare se l'Inter deciderà davvero di lasciarlo partire anche perché il calciatore ora si sta ritagliando più spazio"
