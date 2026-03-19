"Il filo diretto con il club nerazzurro però non si è mai interrotto del tutto. Il motivo? Prima di lasciarlo partire, la dirigenza ha voluto assicurarsi anche il 50% sulla futura rivendita, certa che anche in questo caso uno dei figli di Dejan potesse esplodere e far così lievitare il suo valore (...). Chissà quindi che i nerazzurri, che lo hanno cresciuto e lanciato nel calcio che dei grandi, non decidano di investire nuovamente su di lui, assegnandogli il ruolo di vice. Un investimento sicuramente alla portata garantirebbe al fianco del prossimo titolare un giovane di prospettiva ma già con adeguata esperienza. Filip conosce l’ambiente e – come suo fratello – sarebbe utile anche per le liste. Un incastro insomma che sembra non avere controindicazioni".