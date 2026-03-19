C'è un'ipotesi nuova per la porta dell'Inter della prossima stagione che stuzzica i dirigenti in questi giorni.
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Inter, l’ipotesi tutta nuova per la porta: “C’è un cognome ben noto che arriverebbe a costi contenuti”
A riportarla è il Corriere dello Sport, secondo cui, per il ruolo di vice, uno dei nomi maggiormente attenzionati sarebbe quello di Filip Stankovic, ora al Venezia in Serie B ma cresciuto in casa nerazzurra. Si legge:
"Alla voce Stankovic potrebbero esserci addirittura due fascicoli da valutare con attenzione nei prossimi mesi in casa Inter. Questo perché l’eco delle prestazioni di Filip, portiere classe 2003, rischia di raggiungere nuovamente viale della Liberazione. L’estremo difensore è stato ceduto al Venezia la scorsa estate per una cifra vicina ai due milioni di euro, al termine di un anno di prestito proprio in Laguna".
"Il filo diretto con il club nerazzurro però non si è mai interrotto del tutto. Il motivo? Prima di lasciarlo partire, la dirigenza ha voluto assicurarsi anche il 50% sulla futura rivendita, certa che anche in questo caso uno dei figli di Dejan potesse esplodere e far così lievitare il suo valore (...). Chissà quindi che i nerazzurri, che lo hanno cresciuto e lanciato nel calcio che dei grandi, non decidano di investire nuovamente su di lui, assegnandogli il ruolo di vice. Un investimento sicuramente alla portata garantirebbe al fianco del prossimo titolare un giovane di prospettiva ma già con adeguata esperienza. Filip conosce l’ambiente e – come suo fratello – sarebbe utile anche per le liste. Un incastro insomma che sembra non avere controindicazioni".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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