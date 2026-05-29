Da Viale della Liberazione l'intenzione è quella di aggiungere tre tasselli importanti al netto di cessioni non programmate

Gianni Pampinella Redattore 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 10:19)

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Tre grandi colpi per rinforzare la rosa. In casa Inter le idee sul mercato sono molto chiare. Da Viale della Liberazione l'intenzione è quella di aggiungere tre tasselli importanti a una rosa che nella stagione che si è appena conclusa ha vinto scudetto e Coppa Italia, al netto di cessioni non programmate. I nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio sono ormai noti come spiega la Gazzetta dello Sport.

"Prospettive Jones (o Koné) più Palestra e un difensore centrale forte: che sia Solet dell’Udinese, preferibile a Muharemovic che ha perso quota, o un altro potenziale titolare (monitorati i movimenti di Gila, Lucumì e N’Dicka). I piani di rafforzamento dell’Inter sono abbastanza delineati, al netto di cessioni che comunque sono attese".

"Oltre a Dumfries, sono in partenza Frattesi e Luis Henrique, mentre l’eventuale addio di Bisseck sarebbe coperto dall’acquisto di un ulteriore difensore. Così il -50 milioni studiato da Oaktree verrebbe rispettato. E la squadra si scoprirebbe forse migliore di prima".

(Gazzetta dello Sport)