"Niente da fare per Nico Paz, che o Mou valuterà come rinforzo oppure verrà mandato un altro anno in prestito al Como, ma ci sono altri calciatori delle Merengues che potrebbero fare il caso di Chivu, che già dalla scorsa estate - vedi Lookman - cerca un giocatore diverso da quelli che ha attualmente in rosa all'Inter. Il Real tra mezzali offensive, trequartisti ed esterni d'attacco campo ne è pieno. Il primo è Bellingham, senza contare che arriverà pure Bernardo Silva. Ma i nomi potenziali sono tanti: Rodrygo? Arda Guler? Brahim Diaz? Mastantuono? Endrick? Chissà che Marotta non torni a Milano con qualcosa di interessante in tasca...".