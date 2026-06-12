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No Paz, ma l’Inter può piazzare comunque colpo Real: “Chissà che Marotta non torni a casa con…”

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Nico Paz è una pista quantomai complicata, ma l'asse Inter-Real Madrid resta comunque caldo sul mercato: i possibili nomi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Nico Paz è una pista quantomai complicata, ma l'asse Inter-Real Madrid resta comunque caldo sul mercato, con vari nomi da tenere sotto la lente d'ingrandimento. Soprattutto nei prossimi giorni, visto che Beppe Marotta volerà nella capitale spagnola per assistere al match Legends. Un appuntamento che potrebbe trasformarsi in un gustoso summit di mercato.

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Sport Mediaset parla di possibili piste:

Inter Marotta

"Niente da fare per Nico Paz, che o Mou valuterà come rinforzo oppure verrà mandato un altro anno in prestito al Como, ma ci sono altri calciatori delle Merengues che potrebbero fare il caso di Chivu, che già dalla scorsa estate - vedi Lookman - cerca un giocatore diverso da quelli che ha attualmente in rosa all'Inter. Il Real tra mezzali offensive, trequartisti ed esterni d'attacco campo ne è pieno. Il primo è Bellingham, senza contare che arriverà pure Bernardo Silva. Ma i nomi potenziali sono tanti: Rodrygo? Arda Guler? Brahim Diaz? Mastantuono? Endrick? Chissà che Marotta non torni a Milano con qualcosa di interessante in tasca...".

(sportmediaset.mediaset.it)

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