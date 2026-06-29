Con gli addii di De Vrij e Acerbi, il club nerazzurro deve piazzare due colpi in difesa. Si raffredda la pista che porta al difensore dell'Udinese

Gianni Pampinella Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 09:02)

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Otto stagioni dopo, Stefan De Vrij dirà addio a Milano e all'Inter. Per il difensore olandese si sono aperte le porte della Grecia, destinazione Panathinaikos. Il club nerazzurro aveva proposto un rinnovo annuale, ma il giocatore non ha accettato la proposta e quindi è arrivato il momento dei saluti. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, oggi, salvo sorprese, è atteso ad Atene per le visite mediche col suo futuro nuovo club.

"Test medici di rito che anticipano la firma e l’ufficialità di questo rinforzo. Ma il via vai nella difesa nerazzurra non si ferma al solo olandese che lascia Milano. Vista la sua partenza e quella di Acerbi, altro a scadenza, a Chivu serviranno un paio di rinforzi lì dietro. E proprio anche su questo fronte sta continuando a lavorare l’Inter".

"La pista Oumar Solet però al momento si è molto raffreddata, mentre è tornato d’attualità il nome di Trevoh Chalobah del Chelsea. Un vecchio pallino interista, un profilo che il club ha seguito anche in altre sessioni ma per il quale si ritroverà a «battagliare» sul terreno del calciomercato col Como (che ha già presentato un’offerta ufficiale ai Blues)".

(Gazzetta dello Sport)