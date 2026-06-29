In attesa di capire i margini di trattativa per l'inglese, può prendere corpo una nuova pista per il centrocampo nerazzurro

Fabio Alampi Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 08:46)

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Giornate di riflessioni in casa Inter per quanto riguarda il mercato. Sfumato Palestra, si è registrata una frenata sugli altri due nomi caldi dell'ultimo mese, Solet e Jones. Per quanto riguarda il centrocampista inglese, la trattativa con il Liverpool è al momento in stand-by a causa della distanza tra i due club tra richiesta e offerta. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra è pronta a valutare alternative, e c'è un profilo che avrebbe tutti i requisiti per accontentare proprietà e staff tecnico: parliamo di Niccolò Pisilli.

Ne parla il Corriere dello Sport: "Il club nerazzurro ha provato ad assecondare l'altissimo gradimento espresso da Chivu sin da gennaio per Jones del Liverpool: operazione a cui i dirigenti della squadra campione d'Italia hanno lavorato non intercettando in maniera soddisfacente i parametri fissati dai Reds che chiedono 35 milioni di sterline, una cifra distante dai 25 milioni di euro offerti da Milano. A questo Jones aggiunge uno stipendio importante. La situazione è dunque di stallo attivo, nel senso che l'Inter aspetta di capire se dall'Inghilterra arrivi un segnale di apertura".

"Nel frattempo può prendere corpo un'altra pista, su cui i nerazzurri hanno già ragionato nelle settimane passate senza mai passare all'azione. Ora il quadro potrebbe cambiare. Parliamo del romanista Niccolò Pisilli, che ha tutti i requisiti da Inter: giovane, 21 anni, italiano - aspetti che mettono l'operazione in pole per gradimento assoluto dei parametri di investimento - è nazionale e ha una quotazione da 25 milioni e uno stipendio dentro i 2,5. Sono così concepiti gli affari per cui Oaktree dà il via libera senza bisogno di autorizzazioni sovrane. Pisilli sarebbe un colpo in continuità tecnica con Frattesi (in uscita).

La Roma ha fatto arrivare a chiare note l'idea di non svendere, di non sentire cappi vincolanti al collo e di poter far fronte al rispetto dei parametri Uefa anche con le cessioni di piccolo cabotaggio avviate. In più Pisilli ha tutta l'intenzione di restare e di giocare la Champions con la sua squadra del cuore. Ma se davvero le prossime 48 ore portassero all'offerta da Milano verso la Capitale quei 25 (più bonus) sarebbero una plusvalenza netta. E un pensiero lo farebbero tutti".