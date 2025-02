In vista del recupero di Firenze, Stefan de Vrij è chiamato agli straordinari. Il difensore olandese, suo il gol del pareggio nel derby, fin qui ha dimostrato di essere un grande difensore affidabile. Per Francesco Acerbi si profila quindi la seconda panchina dopo aver recuperato dall’infortunio. "Una situazione, quella attuale, che si protrarrà sino al termine della stagione, con i vertici di Viale della Liberazione che ovviamente pensano già a come rinforzare il reparto arretrato della squadra che sarà. E tra i profili seguiti da Ausilio e Baccin spicca proprio quello di Sam Beukema, sul taccuino dei nerazzurri da diverso tempo", sottolinea Tuttosport .

"Il classe ’98 è una certezza della squadra rossoblù, dove oltre alla leadership in campo ha mostrato doti fisiche e tecniche di tutto rilievo. Un costo del cartellino non impossibile, sui 25-30 milioni, la volontà, esplicitata in passato dallo stesso calciatore di cimentarsi presto in un top team di livello mondiale e la necessità di rinforzare e rinnovare la difesa dell’Inter, rendono l’idea Beukema una pista da monitorare con attenzione. Anzi, al momento sembra essere proprio lui in pole per diventare l’erede di Acerbi come centrale del trittico difensivo dei campioni d’Italia in carica per la prossima annata".