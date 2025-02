1 di 2

L'Inter ha messo a segno il primo acquisto della stagione 2025/26. Il club nerazzurro ha battuto la concorrenza di molti club europei (Borussia Dortmund e Atletico Madrid su tutte) e si è assicurata Petar Sucic. Il centrocampista della Dinamo Zagabria rimarrà in prestito fino a giugno prima di iniziare la sua nuova avventura a Milano. I tifosi nerazzurri si sono subito chiesti quali fossero le caratteristiche di Sucic e soprattutto quale ruolo ricopre a centrocampo. Abbiamo intervistato Nikola Jurčević, ex allenatore della Dinamo e nazionale croato, per conoscere meglio quello che viene definito un grande talento.

Sučić giocherà nell'Inter la prossima stagione. Quali sono le caratteristiche principali? E dove si può posizionare nel 3-5-2 di Inzaghi

"Sucic è un centrocampista completo, ha corsa, molto bravo tecnicamente e in grado di arrivare in area e fare gol. È un giocatore che può giocare sia nella posizione di 6 che in quella di 8. Direi che al momento è più adatto a giocare nella posizione da 8, cioè box to box, perché ha energia e può giocare mezzala destra e sinistra".

L'Inter è la scelta giusta per Sučić?

"Penso che l'Inter sia la squadra giusta per Sucic, lo possiamo vedere per esempio con Brozovic, che ha avuto una grande carriera all'Inter e ha seguito un percorso simile a quello di Sucic, quindi penso che Sucic potrebbe essere la scelta perfetta per l'Inter".

Nonostante l'età, pensi che riuscirà ad affermarsi subito nel centrocampo dell'Inter?

"È un giocatore giovane che può ancora migliorare molto. C'è molta concorrenza perché l'Inter in quella zona di campo ha tanti giocatori di qualità, ma credo che possa affermarsi rapidamente, proprio come ha fatto nella nazionale croata".